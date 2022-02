KAART | Ukraina ümber on koondatud üle 130 000 Vene sõduri. USA allikad pakuvad libaoperatsiooni neljapäevaks

USA luureametnikud usuvad, et õppuste sihikule võtmine on vaid üks mitmetest võimalustest, mida Venemaa on kaalunud rünnakule ettekäände leidmiseks. Valge Maja on rõhutanud, et ei tea kindlalt, kas Venemaa president on langetanud lõpliku otsuse rünnaku läbiviimiseks.