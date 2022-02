Yana Toom külastas taas Vene esipropagandisti saadet. "Mida te siin teete, härrased, see on sõjaõhutamine"

"Joe Biden teatas väidetavalt, et Venemaa invasioon Ukrainasse algab järgmisel nädalal. Bloomberg mainib 15. veebruari, Politico kirjutab 16. veebruarist. Täna ütleb CNN, et 22. veebruar! Veel üks küsimus, miks 22? Esiteks, sest see on ilus: 22.02.2022," alustas Solovjov diskussiooni. "On ainult kaks riiki, kes ütlevad, et sõda ei tule: üks neist on Venemaa, teine ​​on Ukraina. Kuid nad (lääs -toim) ütlevad Ukrainale: kes teilt küsis, istuge maha!"

"Tahan juhtida meie publiku tähelepanu sellele, et vaatamata pingelisele olukorrale on meie stuudios kohal erinevate riikide esindajad. Yana Toom Eestist, tänan teid tulemast. Saan aru, et see pole praegu lihtne ja ma kujutage ette, kui suure kriitika osaliseks saate juba ainuüksi saates osalemise pärast,“ tutvustas Solovjov oma saates Euroopa Parlamendi liiget Yana Toomi.

"Mis te siin teete, härrased, see on muidugi ka õhutamine. Kui föderaalkanalil kõlavad erinevad arvamused, kujundavad need ühiskondlikku arvamust, te ju ei vaidle sellele vastu. "Me võime pühkida maapealt selle või tolle. Jookske." Aga mille poolest te praegu Bidenist tema avaldusega erinete?" küsis Toom saatekülalistelt.

Ta jätkas...