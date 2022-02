BLOGI | Kindralmajor Palm: kui Ukrainat rünnatakse, halveneb selgelt ka Eesti julgeolek

"Julgen täna öelda seda peale vabariigi valitsuse kabinetiistungit, kuulates meie julgeolekueksperte, et me oleme päris targalt käitunud. Oleme valmistunud. Mul on hea meel rahustada Eesti inimesi, et hetkel puudub sõjaline oht Eestile," märkis Laanet. Siiski lisas ta otsa hoiatuse, et miski pole kivisse raiutud. "Olukord julgeolekumaastikul võib liikuda ääretult kiiresti."