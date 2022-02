Kaja Kallas: sõja puhkemiseks Ukrainas peab riigi kõrval valmis olema iga inimene ja ettevõte

Valitsuse liikmed said täna hommikul aset leidnud julgeolekualasel kabinetinõupidamisel ülevaate Ukraina kriisi viimasest seisust: Ukraina piiride lähistele ja Valgevenesse on koondatud pretsedenditu hulk Vene Föderatsiooni vägesid, mistõttu on sõjalise eskalatsiooni oht väga kõrge.

“Kuigi olukord Ukrainas on pingeline, jätkab Eesti saatkond Kiievis kindlasti tööd ning saab pakkuda Eesti inimestele abi Ukrainast lahkumisel, ent oluline on rõhutada, et kui olukord peaks muutuma keerulisemaks, siis hoolimata meie saatkonna heast võimekusest võib olla oluliselt pärsitud vajaliku abi andmine meist sõltumatutel põhjustel. Seepärast on oluline Ukrainas viibivatel Eesti inimestel vaadata selgelt otsa oma reisiplaanidele ja leida võimalusi riigist lahkumiseks,” sõnas ta.