Kreml: Venemaa välispoliitilist kontseptsiooni töötatakse ümber

„Meie välispoliitilised dokumendid teevad muidugi läbi muutused. Te teate, et täpselt nädal tagasi arutati julgeolekunõukogu alaliste liikmete operatiivnõupidamisel meie uue välispoliitilise kontseptsiooni peamisi kontuure. Ja see töötatakse ümber. Aga just võttes arvesse seda, mis toimub praegu. Selles plaanis ei ole olukord staatiline, see areneb meie poolt dialektiliselt,” ütles Peskov.

Varem selgitas Peskov, et Moskva on huvitatud koostööst kõigi riikidega, sealhulgas USA ja Euroopa Liidu riikidega, aga otsib võimalusi koostöö laiendamiseks ainult seal, kus on vastastikkus.

Peskov ütles, et Euroopa Liidus järgitakse USA hoiakuid isegi siis, kui see on Euroopa huvidega vastuolus. Peskov avaldas lootust, et Euroopa Liidus antakse prioriteet oma soovile saada välispoliitilistes küsimustes suveräänsemaks.