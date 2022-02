Telefonikõne toimus pärast USA hoiatusi, et Venemaa sissetung Ukrainasse võib toimuda juba sel nädalal, vahendab CNN.

„President Biden tegi selgeks, et Ühendriigid vastavad kiiresti ja otsustavalt koos oma liitlaste ja partneritega Venemaa igasugusele edasisele agressioonile Ukraina vastu. Kaks liidrit olid ühel meelel jätkuva diplomaatia ja heidutuse tähtsuses vastuseks Vene vägede koondamisele Ukraina piiridele,” teatas Valge Maja .

Ukraina kõrge ametnik ütles, et Zelenskõi kutsus Washingtoni üles andma Ukrainale suuremat sõjalist ja finantsabi ning palus Bideni visiiti nii kiiresti kui võimalik. USA ametnike sõnul on Bideni visiit Ukrainasse äärmiselt ebatõenäoline.

Ametnik ütles CNN-ile, et Zelenskõi pakkus „konkreetsetid ideid Venemaa ohu vähendamiseks Ukrainale”, näiteks Ukrainale suurema sõjalise toetuse, sealhulgas paremate relvade andmist.

Zelenskõi rõhutas Bidenile ka märkimisväärse finantspaketi vajadust. Ametniku sõnul rõhutas Zelenskõi, et tugev majanduslik toetus „näitaks Putinile, et Lääs seisab Ukraina kõrval ja Putini eskalatsiooni mõju ei kannaks vilja”.

Ukraina ametniku sõnul palus Zelenskõi Bideni visiiti nii pea kui võimalik, aga Bidenilt positiivset vastust ei tulnud. USA ametnike sõnul on Bideni visiit Ukrainasse äärmiselt ebatõenäoline.

Valge Maja ametnikud ütlesid CNN-ile, et julgeolekuabi Ukrainale on jätkuv, tõid esile saadetisi viimastel nädalatel ja ütlesid, et administratsioon uurib täiendavad makromajanduslikku toetust Ukraina majanduse aitamiseks.