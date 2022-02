Ukraina nõuab Venemaalt 48 tunni jooksul selgitust vägede koondamise kohta. Zelenskõi Bidenile: tulge kohe Kiievisse

"Me taotleme kohtumist Venemaa ja kõigi osalevate riikidega 48 tunni jooksul, et arutada vägede koondamist ja ümberpaigutamist meie piiride lähistel ja ajutiselt okupeeritud Krimmis ," teatas Kuleba.

"Kui Venemaal on tõsi taga, rääkides julgeoleku jagamatusest OSCE ruumis, peab ta täitma oma sõjalise läbipaistvuse kohustust, et leevendada pingeid ja suurendada julgeolekut kõigi jaoks."

"Ma olen veendunud, et teie saabumine lähipäevil Kiievisse on oluline olukorra stabiliseerimiseks ja saadab tugeva signaali ning aitaks kaasa pingete järkjärgulisele vähenemisele," ütles Zelenskõi Bidenile. "Me ootame, et see muu seas aitaks ka ennetada paanika levimist."