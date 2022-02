Saksa valitsusallikas: Olaf Scholz kavatseb Putinit hoiatada

Anonüümseks jäänud Saksamaa valitsusesindaja sõnas Reutersile, et Shcolzil on kavatsus Venemaa presidenti Ukraina ründamise eest hoiatada.

"Kantsler teeb selgeks, et igasugune rünnak Ukraina suunal toob endaga kaasa tõsised tagajärjed ja et Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide ning Suurbritannia ühtsust ei tohiks alahinnata," sõnas allikas.

Väidetavalt kavatseb Scholz Putinile öelda, et Venemaa sõjajõudude koondumine Ukraina piirile on ohuna üheseltmõistetav.

Saksamaad on ohtralt kritiseeritud Venemaasse liiga pehmelt suhtumises. Ollakse mures, et Saksamaa tugevad majandussuhted Venemaaga on riigile olulisemad, kui Euroopa Liidu ja NATO ühtsus. Muuhulgas on Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba süüdistanud Saksamaad lääne ühtsuse õõnestamises.