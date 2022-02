Paavst Franciscus pidas Ukraina heaks palvuse

"Ukrainast tulevad uudised on väga murettekitavad," sõnas paavst Franciscus täna tuhandetele Püha Peetruse väljakule kogunenud palvelistele.

Paavst Francis on varasemalt teinud mitmeid üleskutseid rahu säilitamiseks Ukrainas. Jaanuaris juhtis paavst rahvusvahelist rahu eest palvestamise päeva, vahendab Reuters.

Eile pidasid USA president Joe Biden Venemaa ametikaaslase Vladimir Putiniga tunniajase telefonikõne, kus andis mõista, et kui Venemaa otsustab taaskord Ukrainasse tungida, vastavad Ameerika Ühendriigid koos liitlaste ja partneritega talle otsustavalt, kehtestades kiire ja karmi karistuse. Mitmed USA julgeolekuteenistused on avaldanud kartust, et Venemaa plaanib Ukrainat rünnata tuleval nädalal.