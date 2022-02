Lennufirmad lõpetavad järjestikku Ukrainasse lendamise, kuigi Ukraina valitsus ei näe selleks põhjust

Eile lõpetas lennud Ukrainasse Hollandi lennufirma KLM, samas kui Saksa Lufthansa teatas, et kaalub Ukrainasse viivate lennuliinide peatamist. Täna andis Ukraina odavlennufirma SkyUp teada, et pidi ühe oma Ukrainasse saabuma pidanud lennuki suunama Moldovasse, kuna lennukit liisiv firma keelas sellel Ukraina õhuruumi sisenemise.

"Peamine on, et Ukraina ise ei näe mingit põhjust õhuruumi sulgemiseks," sõnas Ukraina presidendi kabinetiülema nõunik Mõhhailo Podoljak täna Reutersile.

"See on abusrne. Ja minu arvamusel sarnaneb see osalise blokaadiga. Sellel, et osad lennufirmad otsustavad oma lennugraafikut muuta, ei ole meie riigi otsuste ega poliitikaga vähimatki pistmist."

Ukraina odavalennufirma SkyUp oli enda sõnul sunnitud eile Moldovasse ümber suunama Portugalist Ukrainasse teel olnud reisilennuki, kuna lennukit liisiv Iirimaal tegutsev firma keelas lennukil Ukraina õhuruumi sisenemise. Lennukil viibis 175 reisijat. Ukraina välisministeerium lubas leida bussid Moldovasse lõksu jäänud ukrainlaste koju toomiseks.

Air France'i lennukontserni kuuluv KLM teatas eile, et lõpetab lennud Ukrainasse koheselt. Lufthansa sõnas, et teeb vastava otsuse lähiajal.

2014. aastal sai 298 inimest surma, kui Ukraina kohal tulistati alla Malaysian Airlines'i lennuk MH17. Kaks kolmandikku lennul viibijatest olid Hollandi kodanikud.

Mitmete USA julgeolekuallikate sõnul valmistub Venemaa juba järgmisel nädalal Ukrainasse sisse tungima. Saksamaa meediaväljaanne Der Spiegel kirjutas reedel, et CIA-lt saadud info kohaselt valmistub Venemaa Ukrainasse sisse tungima tuleva nädala kolmapäeval. Väljaande sõnul vastaks see ka erinevate julgeolekuteenistuste pikaajalisele kartusele, et rünnak toimub veebruari keskpaigas.

Arvukad riigid on viimaste päevade jooksul kutsunud oma Ukrainas viibivaid kodanikke üles riigist lahkuma ja teinud hoiatusi Ukrainasse reisimisel. Ühtlasi on mitmed riigid teada andnud, et evakueerivad riigist saatkonnatöötajate lähedased või koguni diplomaadid. Venemaa uudisteagentuur Ria Novosti teatas laupäeval, et Venemaa on asunud Ukrainast koju tooma oma diplomaate. Lisaks teatas USA välisministeerium eile, et andis Kiievis asuvale USA suursaatkonnale korralduse nädala lõpuks evakueeruda.