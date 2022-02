Läti diplomaatide perekonnad on Ukrainast lahkunud

Arvukad riigid on viimaste päevade jooksul kutsunud oma Ukrainas viibivaid kodanikke üles riigist lahkuma ja teinud hoiatusi Ukrainasse reisimisel. Ühtlasi on mitmed riigid teada andnud, et evakueerivad riigist saatkonnatöötajate lähedased või koguni diplomaadid. Venemaa uudisteagentuur Ria Novosti teatas laupäeval, et Venemaa on asunud Ukrainast koju tooma oma diplomaate. Lisaks teatas USA välisministeerium eile, et andis Kiievis asuvale USA suursaatkonnale korralduse nädala lõpuks evakueeruda.