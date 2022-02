Zelenskõi: ähvardused Venemaa peatsest rünnakust külvavad liigset paanikat

"Hetkel on [Ukraina] inimeste suurim vaenlane paanika meie riigis. Ja kogu see informatsioon ainult külvab paanikat, mitte ei aita meid," sõnas Zelenskõi laupäeval ajakirjanikele vastuseks USA luureagentuuride teadetele, et Venemaa sissetung Ukrainasse võib toimuda juba järgmise nädala esimesel poolel.

"Mõistame kõiki ohte. Mõistame, et ohud on olemas," kinnitas Ukraina riigipea. Ta palus, et kui ajakirjanikel või kellelgi teisel on olemas saja-protsendiline tõestus rünnakuohust, edastataks see Ukraina valitsusele, vahendab Venemaa uudisteagentuur TASS.

Mitmete USA julgeolekuallikate sõnul valmistub Venemaa juba järgmisel nädalal Ukrainasse sisse tungima. Saksamaa meediaväljaanne Der Spiegel kirjutas reedel, et CIA-lt saadud info kohaselt valmistub Venemaa Ukrainasse sisse tungima tuleva nädala kolmapäeval. Väljaande sõnul vastaks see ka erinevate julgeolekuteenistuste pikaajalisele kartusele, et rünnak toimub veebruari keskpaigas.

Eile pidasid USA president Joe Biden Venemaa ametikaaslase Vladimir Putiniga tunniajase telefonikõne, kus andis mõista, et kui Venemaa otsustab taaskord Ukrainasse tungida, vastavad Ameerika Ühendriigid koos liitlaste ja partneritega talle otsustavalt, kehtestades kiire ja karmi karistuse.

Arvukad riigid on viimaste päevade jooksul kutsunud oma Ukrainas viibivaid kodanikke üles riigist lahkuma ja teinud hoiatusi Ukrainasse reisimisel. Lisaks Eestile on seda teinud Läti, Norra, USA, Suurbritannia, Jaapan, Austraalia ja Holland. Iisrael andis teada, et evakueerib riigist saatkonnatöötajate lähedased. Venemaa uudisteagentuur Ria Novosti teatas laupäeval, et Venemaa on asunud Ukrainast koju tooma oma diplomaate. Lisaks teatas USA välisministeerium eile, et andis Kiievis asuvale USA suursaatkonnale korralduse nädala lõpuks evakueeruda.