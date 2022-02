Isamaa viskas erakonnast välja kauaaegse liikme salajastel valimistel "valesti" hääletamise tõttu. Isamaa: Maasik arvati välja ebaväärika käitumise tõttu

Maasik enda sõnul ei saa seni aru, miks otsustati just tema kallale minna. "Arvan, et minust taheti lahti saada. Ma ei tea, kas see on isiklik kättemaks või vihahoog," ütles Maasik ning lisas, et tema puhul tehti kindlasti näidispoomine, et survestada teisi piirkondi andma n-ö õiget häält. "Nüüd hakatakse samamoodi käituma nendega, kes vastu hakkavad."