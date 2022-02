Isamaa viskas erakonnast välja kauaaegse liikme salajastel valimistel "valesti" hääletamise tõttu

Jaanuari lõpus hakati Isamaa erakonna Harjumaa piirkonna juhatusele valima esimeest. Salajase hääletuse võitis Lavly Perling kuue häälega, Jan Trei sai viis häält. Väidetavalt oli aga Trei poolt hääletamist kinnitanud kuus liiget.

Algas nõiajaht ühele puudu jäänud häälele. "Keegi peab ju süüdi olema ja arvati, et mina olen," rääkis üle 20-aasta Isamaa erakonda kuulunud Piret Maasik.

Maasik enda sõnul ei saa seni aru, miks otsustati just tema kallale minna. "Arvan, et minust taheti lahti saada. Ma ei tea, kas see on isiklik kättemaks või vihahoog," ütles Maasik ning lisas, et tema puhul tehti kindlasti näidispoomine, et survestada teisi piirkondi andma n-ö õiget häält. "Nüüd hakatakse samamoodi käituma nendega, kes vastu hakkavad."

Maasiku sõnul oli tema arvates juba ammu ära otsustatud, et temast proovitakse lahti saada. "Ma olin juba algusest valitud selleks näidiseks, kui keegi on allumatu, siis nendega juhtub sama." Maasik ütles, et teised viis inimest, kes Trei poolt hääletama pidid ei olnud nii aktiivsed liikmed kui ta ise. "Ma ei käinud ka nendel n-ö Trei tiimi kokkusaamistel. Ma pole kunagi lubanud, et ma kuskil meeskonnas olekski," ütles Maasik.

Isamaa erakonna Harjumaa piirkonna juhatuse esimeheks valitud Lavly Perling saatis sel nädalal erakonnakaaslastele ka selgituse Maasiku juhtumist, kus ütleb, et teisipäeval oli talle teadmata toimunud eestseisuse istung, kus arutati Maasiku personaalküsimust. "Piirkonna juhina ma kutset eestseisusesse ei saanud, aga kuivõrd seda teemat ei olnud ka eestseisuse päevakavas, ei saanud seda teemat tõsiseks pidada," kirjutas Perling.