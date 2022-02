VIDEO | "Vabadusekonvoilased" Pariisis: koroonaprotestijad põrkusid märulipolitseiga

Protestijatel õnnestus liiklus suurel mahul peatada Arc de Triomphe'i võidukaare ristmikul, mis ühendab olulist osa liiklusest kesklinna ja Champs-Élysées avenüü vahel. Ristmiku vabastamiseks saadeti välja märulipolitsei üksus, kes kasutas protestijate laia ajamiseks pisargaasi. Vähemalt 14 protestijat vahistati ja vähemalt 330-le tehti trahv, vahendab CNN. Vahistatute seas oli Jérôme Rodrigues, endine "kollaste vestide" liikumise juht, kes on end nüüd sidunud "vabadusekonvoilaste" liikumisega, vahendab BFMTV.

Pariisi politsei sõnas ühismeedias, et ühtki "blokeerimist ei tolereerita" ning et tegeleb Champs-Élysées piirkonna ebaseaduslike protestiaktsioonide laiali ajamisega. Politsei sõnul peeti laupäeval kinni ligi 500 protestisõidukit, kes soovisid Pariisi siseneda. Viis inimest vahistati ohtlike esemete kandmise eest, mis konfiskeeriti.

Niininimetatud "vabadusekonvoi" sai alguse Kanadast, kus osad riigi veokijuhid on viimastel nädalatel avaldanud meelt vaktsineerimise, COVID-19 piirangute ning riigi liberaalse valitsuse vastu. "Vabadusekonvoilased" kasutavad sõidukeid, et blokeerida elutähtsaid taristuobjekte - teid, sildu, piiripunkte. Sel nädalal on Kanada aga asunud protestijatega jõulisemalt käituma, ajades neid kriitilistelt taristuobjektidelt minema. Reedel ajati laiali meeleavaldajad, kes blokeerisid viis päeva Kanada linna Windsorit ja USA linna Detroiti ühendavat silda Ambassador Bridge, mille kaudu toimub ligi veerand USA ja Kanada vahelisest kaubavahetusest.