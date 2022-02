Biden hoiatas Putinit: sissetungi korral Ukrainasse vastavad liitlasriigid otsustavalt

Valge Maja pressiteate sõnul andis USA president Joe Biden Venemaa riigijuhile Vladimir Putinile eile selgelt mõista, et kui Venemaa otsustab (taaskord) Ukrainasse tungida, vastavad Ameerika Ühendriigid koos liitlaste ja partneritega talle otsustavalt, kehtestades kiire ja karmi karistuse.

Bideni sõnul tooks Venemaa rünnak Ukrainale kaasa laialdased inimkannatused ja nõrgestaks Venemaa positsiooni maailmaareenil.

USA president kinnitas, et ehkki riik soovib kriisi diplomaatiliselt lahendada, ollakse valmis ka teistsugusteks stsenaariumiteks.

Bideni valitsuse anonüümseks jäänud esindaja sõnul oli telefonivestlus professionaalne, ent ei toonud keerulisse julgeolekuolukorda põhimõttelist muutust. Ametniku sõnul ei ole selge, kas Venemaa soovib kasutada diplomaatiat jõu asemel, vahendab Politico.

Kremli välispoliitikanõuniku Juri Ušakovi sõnul oli telefonikõne asjalik, kuid ta rõhutas, et see toimus hüsteerilise fooni taustal, et Venemaa on peatselt ründamas Ukrainat, nimetades seda ideed absurdseks.

Ušakovi sõnul tuletas Putin Bidenile meelde, et 1990ndatel aastatel, mil Ida-Euroopa riigid veel NATOsse ei kuulunud, olid Venemaa ja USA suhted sõbralikumad. Ušakovi sõnul märkis Putin, et ehkki USA ja NATO Vene-vastane poliitika oli ka sel ajal ebakonstruktiivne, ei olnud riigid vastased.

Ušakov väitis, et ka Biden viitas vestluses ajaloole, tuues näiteks Nõukogude Liidu ja USA vahelised konfliktid külma sõja ajal, kus suudeti diplomaatilistele kokkulepetele jõuda.

"Ta [Biden] ütles, et kuigi meie suured riigid on täna rivaalid, peavad nad andma endast parima, et säilitada stabiilsus ja tagada julgeolek maailmas," väitis Ušakov.

Kreml andis pärast vestlust teada, et analüüsib Bideni öeldut. Juri Ušakovi sõnul valmistab Venemaa andma vastust NATO ja USA kirjalikule vastusele, mille nood esitasid Venemaa jaanuaris tehtud julgeolekunõudmistele.

"Kui vaja, võtame neid [Bideni öeldut] USA-le ja NATO-le vastuse koostamisel arvesse," sõnas Ušakov uudisteagentuurile TASS.