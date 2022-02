Eesti lõpetab koos liitlastega sõjalise missiooni Malis

Mali sõdurite maraton Foto: VALNER VAINO

Eesti kaitseministeeriumi sõnul jõudsid Malis sõjalisi missioone korraldava Takuba sihtüksuse kaitseministrid kokkuleppeni, et operatsioon lõpetatakse. See tähendaks, et 75 Eesti kaitseväelast naasevad koju.