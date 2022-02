VIDEOD | Sõru sadamas ulbivad tuhanded surnud kalad. Veel elus kalade säästmiseks pumbatakse vett basseini juurde

Härm lisas, et kohapeal käis ka sadama ehitustööde järelevalve esindaja, kes ütles, et olukord on oluliselt parem kui veel paari tunni eest. "Tõusnud veetasemega on kaladel rohkem ruumi ja nad on ujunud tagasi jääga kaetud basseini osadesse, kust nad hapnikupuudusel olid välja tulnud," ütles Härm.