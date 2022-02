USA suursaatkond Ukrainas evakueerub

USA välisministeerium andis täna teada, et on andnud korralduse Kiievi saatkonna enamike töötajate lahkumiseks Ukrainast Venemaalt tuleneva sõjalise ohu tõttu. Saatkonna konsulaartegevused lõppevad homsest, vahendab NBC News.

"Suursaatkond säilitab väikese konsulaaresinduse Ukrainas Lvivi linnas hädaolukordadega tegelemiseks, ent see [saatkond] ei ole suuteline väljastama passe, viisasid ega pakkuma rutiinseid konsulaarteenuseid," sõnati välisministeeriumi avalduses.

Lääne-Ukrainas asuv Lvivi linn on Venemaa võimalikest ründetrajektooridest kaugemal, kui Kiiev. Lviv asub ligi 50 kilomeetri kaugusel Poola piirist.

Täna teatas Venemaa uudisteagentuur Ria Novosti, et ka Venemaa diplomaadid on asunud Ukrainast lahkuma. Venemaa väliministri pressiosakonna juht Maria Zahharova sõnas täna meediale, et "kasvavate provokatsioonide" valguses "optimeerib" riik oma saatkonnatöötajate arvu, ent saatkond jätkab konsulaarteenuste andmisega.