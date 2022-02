Riigikantselei: Eesti valitsus arvestab võimalusega, et Venemaa alustab lähiajal sõjalist tegevust Ukraina vastu

Sirpi sõnul on Eesti valitsus arvestanud võimalusega, et Venemaa alustab lähiajal sõjategevust Ukraina vastu. Kuigi Eestile ei ole Sirpi sõnul otsest sõjalist ohtu, siis sõjategevusega võivad Eestile kaasneda otsesed ja kaudsed mõjud nii sõjapõgenike, majanduslike mõjude kui Venemaa mittesõjaliste hübriidrünnakute näol.

Viimaste päevade jooksul on mitmed riigid kutsunud oma Ukrainas viibivaid kodanikke üles riigist lahkuma ja teinud hoiatusi Ukrainasse reisimisel. Lisaks USAle on seda teinud Eesti, Läti, Norra, Suurbritannia, Jaapan, Austraalia ja Holland. Iisrael andis teada, et evakueerib riigist saatkonnatöötajate lähedased. Venemaa uudisteagentuur Ria Novosti teatas täna, et Venemaa on asunud Ukrainast koju tooma oma diplomaate.