Eesti suursaadik Ukrainas: Eesti saatkond diplomaate Ukrainast koju ei too, inimesed on rahulikud

Mis olukord praegu Kiievis valitseb - kui palju on tunda hirmu võimaliku Venemaa rünnaku ees?

Praegu on rahulik. Hommikul sadas laia lund, mis muidugi sulab ära. Linn on võib-olla natukene vaiksem, kui ta tavaliselt laupäeva hommikul oleks. Käisin just linna peal ka, sõitsin autoga ringi ja jalutasin. Ei ole midagi erilist märgata. See rahvas on kaheksa aastat sõjas olnud, niiet saavad murest aru. Midagi sellist, et sa tänavale vaatad ja näeksid midagi [erilist], seda küll ei saa öelda.

Kas suursaatkonnaga võetakse tavapärasest rohkem ühendust?

On küll eestlasi, kes võtavad ühendust ja registreerivad ennast või annavad teada, et nad on siin või [vastupidi] teada, et nad ei ole [Ukrainas]. Meil on siin palju projekte, eestlased toimetavad päris mitmel alal, niiet selliseid kontaktivõtmisi on küll. Võib öelda, et on rohkem kui tavaliselt.

Mis on põhilised asjad, mida teilt teada tahetakse just praeguse olukorraga seoses?

Pigem ongi see, et märgutatakse kas nad [eestlased] on Ukrainas, kas ei ole Ukrainas. Mõni küsib, et kas ta peaks tulema [saatkonda]. Nädala teises pooles on koostöömomente erinevate Ukraina organisatsioonidega. Küsitakse üle: [kuna] reisihoiatus muutus, siis mida see võiks tähendada. Selline infopärimine.

Kas näiteks lennujaamades on rohkem inimesi, kui tavapäraselt?

Ega ei tea ka, ma neid lennujaamu läbi pole käinud, hommikul jäin ikkagi enam-vähem kesklinna piiresse. Siin ei saa küll öelda, et oleks kuskil midagi ekstra näha. Pigem on see sotsiaalmeedia, mis praegu kihab ja Twitter eriti. Aga ukrainlased ei ole väga Twitteri-rahvas, võib-olla ongi parem.