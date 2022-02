Biden ja Putin valmistuvad täna kahepoolselt kõnelema

Mitmed USA julgeolekuallikad on andnud hinnangu, et Venemaa võib kavatseda Ukrainasse sissetungi juba järgmise nädala esimeses pooles. Seetõttu kardetakse, et tänane kõne saab olema üks viimaseid võimalusi julgeolekukriis diplomaatiliselt lahendada.

Valge Maja sõnul soovis Putin Bideniga kõneleda algselt alles tuleval esmaspäeval, ent Biden tahtis vestlust pidada varem.

Tegemist saab olema esimese kõnelusega kahe riigipea vahel alates möödunud aasta 30. detsembrist.

Viimastel päevadel on Biden julgeolekukriisi teemal rääkinud veel mitmete riigijuhtidega, sealhulgas Suurbritannia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola ja Rumeenia valitsusjuhtidega, vahendab Reuters. Lisaks kõneles USA välisminister Anthony Blinken eile Ukraina ametikaaslase Dmõtro Kulebaga.

"Meie toetus Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele on kõikumatu," kinnitas Blinken pärast reedest telefonikõnet.

Täna avaldas Blinken lootust, et Venemaa valib "diplomaatia ja dialoogi" sõjalise agressiooni asemel, ent kinnitas, et USA on valmis mõlemaks.

Samaaegselt on Venemaa edendamas kõrgtasemelist diplomaatilist koostööd Hiinaga. Veebruari alguses kohtus Putin Hiina presidendi Xi Jinpingiga. Washingtoni sõnul näitab see, et Peking näeb Venemaa agressiooni Ukraina suunal legitiimsena. Ühe Valge Maja esindaja sõnul töötavad Venemaa ja Hiina koos, et Läänt õõnestada.

Mitmete USA julgeolekuallikate sõnul valmistub Venemaa juba järgmisel nädalal Ukrainasse sisse tungima. Saksamaa meediaväljaanne Der Spiegel kirjutas reedel, et CIA-lt saadud info kohaselt valmistub Venemaa Ukrainasse sisse tungima tuleva nädala kolmapäeval. Väljaande sõnul vastaks see ka erinevate julgeolekuteenistuste pikaajalisele kartusele, et rünnak toimub veebruari keskpaigas.

Arvukad riigid on viimaste päevade jooksul kutsunud oma Ukrainas viibivaid kodanikke üles riigist lahkuma ja teinud hoiatusi Ukrainasse reisimisel. Lisaks Eestile on seda teinud Läti, Norra, USA, Suurbritannia, Jaapan, Austraalia ja Holland. Iisrael andis teada, et evakueerib riigist saatkonnatöötajate lähedased. Venemaa uudisteagentuur Ria Novosti teatas täna, et Venemaa on asunud Ukrainast koju tooma oma diplomaate. USA välisministeerium teatas täna, et andis Kiievis asuvale USA suursaatkonnale korralduse nädala lõpuks evakueeruda.