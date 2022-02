Eva-Maria Liimets eestimaalaste kojukutsest: Ukraina puhul ei saa välistada ühtki stsenaariumit

Detailidesse välisminister Eva-Maria Liimets ei laskunud, kuid nentis, et juba pikemat aega pingelise olukorra puhul tunti välisministeeriumis sellise sammu järele tarvilikkust.

"Praegu on julgeolekuolukord Ukrainas pingeline - kindlasti on see ju üsnagi hästi teada. Oleme loomulikult olukorda kogu aeg jälginud ning situatsioon on just neil päevil taas pingestunud. Seetõttu ei saa välistada ühtki stsenaariumit," sõnas välisminister. "Pidasime otstarbekaks reisihoiatuse teha, et teadlikkust tõsta."

Liimets sõnas, et samm on koordineeritud teiste riikidega. Hetkel on säärast liini kommunikeerinud avalikult ka Läti, Holland, Jaapan, Suurbritannia kui ka USA. "On aja küsimus, millal paljud teisedki riigid oma teadetega välja tulevad," ütles minister.

Poolteist tuhat eestimaalast

Hetkel on registreeringute kohaselt Ukrainas kokku 1565 Eesti kodanikku ja Eesti elamisõigusega isikut. Kuidas nad tagasi tulevad? Kas välisministeeriumil on plaanis logistiliselt siinkohal kaasa aidata?

"Praegu meil pole seda plaani, kuid loomulikult jätkame olukorra jälgimist. Meie konsulaarteenistus Kiievis on Eesti kodanike muredega tegelemiseks avatud," märkis minister. Ta kinnitas, et välisministeerium hoiab liinilendude ja muu transpordi toimimisel silma peal. Millised plaanid läheksid käiku evakueerimisvajaduse järsul suurenemisel, Liimets Delfiga ei lahanud. "Loomulikult oleme kriisideks ettevalmistunud, kuid detaile spekulatsiooni vormis ei hakka lahkama."

Hoolimata eestimaalastele edastatud kutsungist Ukrainast lahkuda, jääb Eesti saatkond paigale Kiievisse.

Kuigi sõjalise eskalatsiooni eeldus Ukraina ja Venemaa vahel on lääneriikide luureandmetel õhus, rõhub Liimets endiselt diplomaatiliste pingutuste tarvilikkusele.

"Siin on kindlasti oluline jätkata diplomaatiliste pingutustega. Meil on teada, et Saksa liidukantsler on minemas Moskvasse uue nädala algul. Mitmed visiidid on ees, et eskalatsiooni ära hoida," kirjeldas Liimets olukorda.

Välisminister toonitas, et ministeeriumil on eestimaalaste abistamiseks valvetelefoni number, kuhu inimesed saavad helistada, mis töötab 24/7 - ühendust saab sellisel juhul numbriga 5301 9999. Lisaks soovitab minister kõigil Ukrainas viibivatel eestimaalastel end välisministeeriumi kodulehel registreerida.