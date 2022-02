Biden NATO juhtidele: venelased võivad Ukrainat rünnata lähipäevil

USA hoiatab "väga selge võimaluse" eest, et lähipäevil toimub Venemaa sissetung Ukrainasse, mis võib hõlmata ülekaalukat rünnakut Kiievi vastu. Seetõttu palus USA kõigil ameeriklastel lahkuda Ukrainast järgneva 48 tunni jooksul.

Diplomaatilised allikad ütlesid The Guardianile, et Joe Biden rääkis liitlaste juhtidele telefonikõnes, et Vladimir Putin on võtnud vastu otsuse sisse tungida. Riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles samas, et USA ei usu, et Putin on andnud "lõpliku käsu".

USA välisminister Antony Blinken ütles täna, et Venemaa eskalatsiooni puhul on ilmnenud "vägagi murettekitavaid märke".

"Oleme aknas, kus invasioon võib alata iga hetk – see hõlmab ka olümpiamängude perioodi," ütles Blinken.

Valge Maja teatel helistas Joe Biden Atlandi-ülestele riigijuhtidele, "arutamaks meie jagatud muret Venemaa jätkuva sõjaliste jõudude suurendamise pärast Ukraina ümber ning jätkuva diplomaatia ja heidutuse koordineerimise pärast".

The Guardian'ile teadaolevalt ütles üks Euroopa diplomaat, et USA on palunud kiireloomulist kõnet NATO liitlaste ning Euroopa Liidu nõukogu ja komisjoni juhtidega, jagamaks uusi luureandmeid.

Lääneriikide luureagentuurid usuvad, et Venemaa pealetungi kõige tõenäolisem eesmärk oleks Kiiev ümber piirata ja sundida režiimi muutma.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles uudisteagentuuri Tass teatel, et Venemaa diplomaatilise esinduse Ukrainas mittevajalikel töötajatel soovitatakse "mõneks ajaks" riigist lahkuda. Teised saatkonnad kiirendasid reedel evakueerimist.

Norra luureteenistuse ülem viitseadmiral Nils Andreas Stensønes on öelnud, et Venemaal on praegu Ukraina ümber koondatud 150 000 sõdurit.

Lääne luureagentuurid on suures osas üksmeelel, et Putin on nüüdseks pannud paika piisavalt vägesid, katsetamaks sissetungi. Seda suhtumist peegeldavad ka nii Ameerika presidendi Joe Bideni kui Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoni hoiatused viimase 24 tunni jooksul.

Võimalikuks peetakse mitmeid sissetungi stsenaariume, kuid valitseb arvamus, et igasugune Putini käsul olev sõjaline sekkumine on mõeldud Kiievis režiimi muutmiseks. See võib tähendada välkrünnakut, mille eesmärk on piirata ümber Kiiev, eesmärgiga panna president Zelenski valitsus kokku varisema ning püüda kehtestada venemeelne režiim ilma linnasõjata.