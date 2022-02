Viljandi koolitulistaja: üks padrun pidi tegelikult mulle jääma. Ma tahtsin lihtsalt, et kõik saaks läbi…

Ruudu sõnul olid tema sotsiaalmeedia postitused sellest, kuidas ta plaanib koolitulistamist, appikarje ning alateadlik märk selles, et tal on midagi viga.

"Tahtsin, et mind märgataks, et keegi minuga räägiks. Et keegi mõistaks, oskaks nõu anda, aga seda ei tulnud. Üks padrun pidi tegelikult mulle jääma. Ma tahtsin lihtsalt, et kõik saaks läbi…" ütles Ruut.