ÜLEVAADE | Kanadast alguse saanud piirangutevastased protestid on levinud üle maailma

Prantsusmaal startis neljapäeval Lyonist, Strasbourgist, Bayonne´ist ja mujalt Pariisi suunas tuhandetest autodest koosnev Convoi de la Liberté ehk otsetõlkes samuti vabaduse konvoi, mis on suunatud nii piirangute kui ka kõrgete elektrihindade vastu. Meeleavaldajate eesmärgiks on kanadalaste eeskujul blokeerida pealinna tänavaid, ehkki seda on meedias võrreldud juba ka 2018. aasta kollavestide liikumisega, kirjutab France 24. Prantsuse president palus reedel linnakodanikel rahulikuks jääda, ent valitsuse sõnul mõistavad nad ka meeleavaldajaid, kellel on tekkinud koroonapiirangutest paratamatult väsimus. Samas mõistis Prantsuse siseminister Gérald Darmanin hukka meeleavalduseks valitud viisi, sõnades, et kui hakatakse liiklust blokeerima, peavad korrakaitsjad paratamatult sekkuma.

Pariisist plaanivad protestijad 14. veebruariks jõuda edasi Brüsseli tänavatele. Belgia ametivõimud on kinnitanud, et autokolonn siiski linna ei pääse, kuna meeleavaldusel puudub ametlik luba, kirjutab Le Monde.