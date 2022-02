Terviseamet ja valitsus on ühte meelt - üleriigilist distantsõpet ei soovitata

Teadaolevalt saatis terviseamet omavalitsustele distantsõppe soovituse laiali neljapäeva õhtul, kuid haridusminister Liina Kersnani jõudis info esimest korda ERR-i ajakirjaniku vahendusel. Kersna märkis ka Delfile, et neljapäevasel valitsuse istungil sellisest soovitusest juttu ei olnud.

Kersna ütles, et kui terviseamet näeb, et osades koolides on nakatumine kõrgem, siis oleks koolide lühiajaliselt distantsõppele saatmine põhjendatud, kuid lausalist distantsõpet rakendama ei peaks. "Ajal, kus me räägime piirangute leevendamisest, siis koolide avamine peab olema esimene leevendus ja koolide sulgemine kõige viimane ohutusmeede," ütles Kersna.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul andis Terviseamet soovituse valitud piirkondadele, kus surve tervishoiusüsteemile on kõige suurem. „Terviseamet ei ole andnud soovitust rakendada üle-eestilist distantsõpet. Amet andis soovituse kõrgema haigestumisega kohalikele omavalitsustele. Nende omavalitsuste koolid, kus on nakkus sees, on mõistlik suunata distantsõppele selleks, et kiirelt vähendada laste haigestumist ja viiruse levikut,“ ütles ta.

Terviseameti sõnul tuleneb soovitus kõrgest esmatasandi töökoormusest, intensiivistunud haiglakoormuse kasvust ja kõrgest laste nakatumise arvust, mis põhjustab toimepidevushäireid ka väljaspool tervisesektorit. Lühiajaline distantsõppe rakendamine kõige kõrgema haigestumisega piirkondades aitab katkestada nakkusahelad ja kiirendab laste nakatumise langustrendi. "Varasem praktika on näidanud, et kiire haigestumise langus laste hulgas toob kaasa haigestumise languse ka teistes vanusrühmades, vähendades samal ajal tervishoiusüsteemi koormust ja haiglaravile sattuvate inimeste arvu.