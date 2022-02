Ülikoolid keelduvad protestimärgina allkirjastamast halduslepinguid. Liina Kersna: lahenduseni võib jõuda alles sügisel

"Rektorite nõukogu andis mulle täna teada, et nad ei ole nõus allkirjastama halduslepinguid ilma valitsuse lubaduseta järgnevatel aastatel kõrgharidusse lisaraha suunata. Selleks, et hoida suhtena SKP-sse kõrghariduse rahastust tänasel tasemel ehk 1,1%, peab suurendama tegevustoetust 15% aastas ehk uuel aastal ligi 25 miljoni euro võrra," teatas haridus- ja teadusminister Liina Kersna sotsiaalmeedias.

Ta märkis, et ülikoolidele on see otsus valus, kuna osa riigipoolsest rahastusest jääb hetkel saamata. "Riigile on see samuti valus, sest riigil ei ole võimalik ülikoolidega kokku leppida vastuvõtu suurendamises suurema tööjõuvajadusega valdkondades, nt meditsiinis, IT-s, hariduses, inseneerias, psühholoogias," selgitas Kersna halduslepingute allkirjastamata jätmise problemaatikat.