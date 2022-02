Tanel Kiige ja terviseameti sõnul on nakkusrisk 3000 inimest kokku tooval Eesti Laulul piisavalt maandatud

"Korraldaja vähendas ameti ettepanekul osalejate arvu ja tagab, et kokku puutuvate inimeste gruppides ei ületata piirangutes nimetatud sisetingimustes osalejate arvu," ütles Vernik ja märkis, et ürituse ajal pause inimeste liikumise soodustamiseks ei ole. Täiendavaks ohutusmeetmeks on Eesti Laulu korraldusmeeskonna ning esinejate testimine.

Osalejate arvu tõttu oli vajalik eriluba valitsuselt. Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul otsusele vastuseisjaid ei olnud. "See on olnud erilubade andmisel pea alati eelduseks, et terviseamet on andnud omapoolse ohuhinnangu ja et korraldaja on viiruse leviku tõkestamise meetmed kokku leppinud. Alles siis on valitsus otsustanud," ütles Kiik.