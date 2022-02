Kaja Kallas: koroonatõend ei kao järgmisel nädalal. Leppisime vajalikes näitajates kokku, neid me ei saavuta

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kordas Keskerakonna seisukohta: tuleb liikuda samm-sammult piirangute leevendamise suunas. Ta avaldas heameelt selle üle, et esimesed sammud on astutud, nimelt on kaotatud tõendikohustus alaealistele ning välitingimustes kõigile.

Kiik ütles, et Leedu tegi koroonatõendi kaotamise otsuse kaks korda kõrgema haiglakoormuse tasemel ning et mõnedes riikides pole koroonapassi üldse kasutatud. "Valitsus on praegu kokku leppinud [tõendi kaotamise] kriteeriumid, aga valitsusel on õigus langetada ka teistsuguseid otsuseid," lausus minister ja märkis, et kaotamise otsus sõltub viiruse levikust.