Venemaa keeldub Lääne kollektiivset vastust Lavrovi kirjale „julgeoleku jagamatuse” kohta vastu võtmast

Zahharova lisas, et Moskva püüdleb jätkuvalt julgeoleku jagamatuse põhimõtte täitmise poole. „NATO ja EL nõuavad omale juhtivat rolli julgeoleku tagamisel euroatlandi piirkonnas. Selline lähenemine on meile kategooriliselt vastuvõetamatu. Nagu ka see, et meile pakutakse sisuliselt uut arutelude raundi Euroopa julgeoleku jagamatuse üle,” teatas Zahharova.