Soome politsei on tundmatu ohu tõttu häireseisundis. Helsingi ja Tampere politseimajade juures olid soomusautod

Politsei ei ole aga kuidagi kommenteerinud, mis selle julgeolekuohu taga on. Yle võttis kokku kuus küsimust, millele sellega seoses vastust oodatakse.

1. Kuidas politsei julgeolekuohust teada sai?

Politsei võis informatsiooni saada oma luuretegevuse kaudu või keegi on võimud teha otsese ähvarduse.

Kui on ähvardatud, on see ähvardus pidanud olema piisavalt tõsiseltvõetav, et politsei on võtnud kasutusele ulatuslikud kaitsemeetmed.

Politsei saab oma töös pidevalt erilisi ähvardusi, aga selliseid abinõusid ei ole Yle teatel varem Soomes tarvitusele võetud.

2. Kuidas politsei end kaitseb?

Yle andmetel võttis politsei julgeolekumeetmeid kasutusele mitmetes politseijaoskondades üle riigi.

Kõige nähtavamalt kaitsti eile Helsingis Pasila politseimaja ja Tampere politseimaja, mille ees seisid soomusautod.

Helsingi politseinik ütles eile Ylele, et rõhutati tavapäraseid julgeolekumeetmeid ehk seda, et kantaks kogu aeg kaasas relva ega lastaks politseimajja sisse kõrvalisi isikuid.

Politseiniku sõnul saadeti personalile politsei abijuhi Heikki Kopperoineni nimel e-kiri, milles kutsuti „silmi lahti hoidma”.

Mitmes politseijaoskonnas üle Soome tehti tavapärasest erinevaid turvakontrolle ja näiteks Kouvola politseijaoskonna ees oli piiratud parkimist.

3. Kelle vastu on julgeolekuoht suunatud?

Yle andmetel on ettevaatusele kutsutud kõiki Soome politseinikke.

Et politsei ise vaikib pea täielikult, ei ole teada, kelle vastu oht suunatud on.

Sellele, et oht on suunatud laiemalt politseiorganisatsiooni vastu, viitab see, et kaitsemeetmed on tarvitusele võetud erinevates kohtades.

On ka võimalik, et politseil ei ole täpseid andmeid, mille vastu oht suunatud on, ja seetõttu on julgeolekumeetmed nii laialdased.

Lisaks sellele tuleb meeles pidada, et politsei mängib ähvardajate vastu „oma mängu” ja võib püüda vastaspoolt eksiteele viia.

4. Kes praegu politsei julgeolekut ohustab?

Ajaleht Turun Sanomat kirjutas eile, et julgeolekuohu taga on organiseeritud kuritegevus. Võimud ei ole seda kinnitanud.