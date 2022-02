Tallinn ei plaani koole tulevast nädalast distantsõppele saata

Terviseameti pressiesindaja Merilin Vernik ütles, et soovitust andes on nende eesmärk vähendada nakatumist just laste hulgas. Haridus- ja teadusminister Liina Kersna leidis samas, et lausalist distantsõpet rakendama ei peaks. "Ajal, kus me räägime piirangute leevendamisest, siis koolide avamine peab olema esimene leevendus ja koolide sulgemine kõige viimane ohutusmeede," märkis Kersna.