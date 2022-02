Terviseamet soovitab kõrge nakatumisega maakondades saata koolid distantsõppele. Liina Kersna: me ei tohi terveid lapsi karistada

Terviseameti pressiesindaja Merilin Verniku sõnul saadeti kohalikele omavalitsustele kirjad, milles soovitati saata koolid distantsõppele.

Vernik märkis, et praegu on eesmärk vähendada nakatumist just laste hulgas.

Kõrgeima nakatumisega piirkonnad on praegu näiteks Harju-, Lääne-Viru-, Tartu-, Ida-Viru- ja Raplamaa.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles, et kui terviseamet näeb, et osades koolides on nakatumine kõrgem, siis oleks koolide lühiajaliselt distantsõppele saatmine põhjendatud, kuid lausalist distantsõpet rakendama ei peaks. "Ajal, kus me räägime piirangute leevendamisest, siis koolide avamine peab olema esimene leevendus ja koolide sulgemine kõige viimane ohutusmeede," ütles Kersna.

Kersna sõnul on praeguse seisuga 521 üldhariduskoolist 113 ühel või teisel viisil juba distantsõppel. Haridusminister märkis, et kui on mõni kohalik omavalitsus, kus on igas koolis viirus sees, siis võiks erandjuhul omavalitsuses koolid distantsõppele saata.

"Me ei tohi koolide sulgemist kindlasti kasutada kõige lihtsama ohutusmeetmena. Me peame tagama lastele hariduse omandamise võimaluse ja ei tohi karistada terveid lapsi ja võtta neilt ära õigust kontaktõppeks," ütles Kersna ning märkis, et distantsõpet tuleb rakendada ainult vajaduspõhiselt ja põhjendatult.