Kreml: kui Putini külalised keelduvad koroonateste vahetamast, istutakse 6-meetrise laua taga

Vahemaa presidentide vahel läbirääkimiste laua taga on Peskovi sõnul umbes kuus meetrit. „See on tõesti seotud sellega, et mõned liidrid järgivad omi reegleid ja nad ei tee vastuvõtva poolega koostööd testide vahetamise asjus. Me suhtume sellesse mõistmisega, see on normaalne ülemaailmne praktika, aga sel juhul jõustub meie presidendi ja meie külaliste tervise üheaegse kaitse täiendavate meetmete protokoll. Siis kasutatakse suuremat vahemaad,” ütles Peskov.