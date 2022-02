Vaatamata ministri teravale kriitikale sotsiaalkindlustusameti juht hilinenud pensionite tõttu ametist tagasi ei astu

"Ma ei ole ministriga sel teemal rääkinud," ütles Holst, kui Delfi küsis, mida arvab Holst minister Riisalo avalikust vabandusest ning vastutuse laskumisest sotsiaalkindlustusametile. "Ma ei ole täpselt kursis kõikides väljaannetes välja toodud tema fraasidega," sõnas Holst.

Kui sotsiaalkindlustusameti finantsjuht ütles eile, et nad loodavad teenuse järgmiseks kuuks sujuvalt tööle saada, siis Holst kinnitas, et nad mitte ainult ei looda, vaid teevad parima.

"Aga igasugune muutus tähendab riski ja kui igasugune muutus peaks toimuma riskivabalt, siis on neid muutusi raske teha. Riske tuleks nii palju kui võimalik maandada, aga ilma riskideta ei saa muutusi lävi viia," ütles Holst, kuid lisas, et õppekoht on juhtunus kindlasti olemas. "Mitte midagi muud ei ole teha, kui vabandada nende inimeste ees, kes raha viivitusega saavad."

"Oli küll ennustatav, et võib olla osades kontaktides segadust, kuid suures osas oli seda väga keeruline ennustada," ütles Holst.

Probleem oli aga tekkinud uue kojukandeteenuse pakkuja juurde minek. "Omnival kohalik kojukandja teadis, kust inimesi kätte saada," ütles Holst ning lisas, et isegi siis oli kliente, keda kohe kätte saada ei õnnestunud. "Siis me oleme need inimesed üles otsinud."

Holst rõhutas, et sotsiaalkindlustusametil saavad alati sajaprotsendiliselt kõik maksed igal kuul tehtud.

Mis puudutab aga ametist lahkumist, siis seda Holstil hetkel plaanis teha pole. "“Tagasi astumisega on ikkagi selline lugu, et kõigepealt tegeleme selle perioodiga lõpuni. See on usalduse küsimus. Kui antakse hinnang, et peale neid sündmusi ei ole enam usaldust, siis mina sellel kohal vaidlema ei hakka," ütles Holst.

Kolmapäeval kirjutas ERR, et Sotsiaalkindlustusamet vahetas veebruarist pensioni kojukande teenuseosutajat, kuid kõik uuele teenusepakkujale esitatud inimeste kontaktandmed ei ole korrektsed ja pensionite kojukanne on mitu päeva viibinud.