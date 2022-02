Neli põhjust, miks sinu tervis algab kõhust

Ega ilmaasjata pole käibele tulnud fraasid „usalda oma kõhutunnet” või „armastus käib kõhu kaudu”. Teadusuuringud on tõestanud, et tegelikult mõjutab kõhus toimuv peaaegu kogu inimese tervist – nii füüsilist kui ka vaimset.

Sinu kõhus asub sinu tervise juhtimiskeskus

Viimase 20 aasta jooksul on teadmised meie sees ja meie nahal elavate bakterite, viiruste, seente ja teiste mikroorganismide kohta pidevalt täienenud. Tuleb välja, et igaüks meist on superorganism, mis on koduks terviklikule ökosüsteemile, kus elab 1–2 kg baktereid ja lisaks muid mikroorganisme ehk triljoneid väikeseid tegelasi, kellel on oma kindel roll täita.

Igas ökosüsteemis on oluline õige vahekord erinevate liikide vahel. Et ökosüsteem harmooniliselt toimiks, ei tohi kedagi olla liiga palju või liiga vähe, vaid just parasjagu.

99% kõikidest bakteritest inimkehas elavad meie soolestikus ja moodustavad kõhu mikrobioomi. Neist omakorda 99% elavad sinu seedesüsteemi „viimases meetris” ehk jämesooles.

70% immuunsüsteemist asub meie kõhus

Meie soolestikus asub oluline osa kogu meie immuunsüsteemist. Kui mikrobioom on tasakaalust väljas, võivad lihtsamalt tekkida ka põletikud soolestikus.

Just kroonilised põletikud ongi need, mis tekitavad erinevaid haigusi: „lekkiva soole” sündroomi ja muid seedesüsteemi häireid, südameprobleeme, autoimmuunhaigusi, vähki ja muud. See omakorda teeb meid vastuvõtlikumaks ka viirustele ja teistele haigustele.

Kui aga toita häid baktereid neile sobiva toiduga, siis tänavad nad meid sellega, et aitavad vähendada põletikke soolestikus, mis toetab meie mikrobioomi tasakaalu ja immuunsüsteemi.

Andes oma kõhule õiget toitu, saad ennetada paljusid haigusi

Iga päev sööb inimene umbes 1,4 kg toitu – see on 500 kg toitu aastas ja 40 tonni kogu elu jooksul. On ju ainult loogiline, et kui midagi nii suures koguses ja nii pika aja jooksul oma kehale pakkuda, mõjutab see ka sinu enesetunnet ja tervist.