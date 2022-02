GRAAFIKUD | Haiglas on 439 koroonapatsienti, ööpäevaga tuvastati 5112 uut nakatunut

Ka praegused vaktsiinid kaitsevad omikrontüvega nakatumise puhul raske haigestumise eest. FOTO: Argo Ingver

11. veebruari hommikuse seisuga on haiglas 439 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 277 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 182 ehk 66% on vaktsineerimata ja 95 ehk 34% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.