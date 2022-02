Väikelaen kuni 20 000 eurot – milliseid tingimusi pakutakse?

Väikelaenu tingimused



Väikelaen on tagatiseta laen. See tähendab, et erinevalt hüpoteeklaenust ei ole sul vaja panti panna ei oma korterit ega suvilat. Laenuandjale on „tagatiseks” sinu sissetulek ja sellest tulenevalt on laenu saamiseks vajalik esitada pangakonto väljavõte või palgatõend. Nii saab krediidipakkuja kindel olla, et oled võimeline taotletud summat ka tagastama.