Reuters: Macronilt nõuti Moskvas Vene koroonatesti, millest keeldumise tõttu hoiti teda Putinist võimalikult kaugel

Kaks allikat, kes on kursis Macroni terviseasjadega, ütlesid aga Reutersile, et Macron seati valiku ette: kas ta nõustub Vene võimude tehtud PCR-testiga ja ta lubatakse Putinile ligi või ta keeldub ja peab rangemat sotsiaalset distantsi hoidma.

„Me teadsime väga hästi, et see tähendab ei mingit kätlemist ja pikka lauda. Aga me ei saanud nõustuda, et nad pääsevad ligi presidendi DNA-le,” ütles üks allikas Reutersile, viidates julgeolekumuredele Prantsusmaa presidendi testimise korral Vene arstide poolt.