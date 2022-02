Pooltuhat inimest ootasid oma pensioni tavatult kaua. Sotsiaalkaitseminister: ükski objektiivne põhjus ei vabanda riiki välja

Milline on olukord pensioni kojukannete hilinemisel täna, 10. veebruaril? Ning kuidas olukorrast välja kavatsetakse tulla? Delfi küsimustele vastas sotsiaalkindlustusameti finantsjuht Signe Uustal.

Kui suur arv inimesi tänase seisuga pensionit ootama jääb?

Praegu on meil info, et 460 makset on sellised, kus meil ei ole õnnestunud inimesi esimestel kojukande päevadel kätte, kuid me üritame jätkuvalt nendega kontakti saada, et hüvitis üle anda.

Millise vanusegrupiga on peamiselt tegemist?

Me viime pensioneid, hüvitisi ja toetusi inimestele vanuses 27-105. Koju viiakse peamiselt pensione ja puuetega inimeste sotsiaaltoetusi ning vähesel määral peretoetusi. Kõige enam on kojukande teenuse saajaid vanaduspensioniealiste vanusegrupis.

Mis laadi põhjustel neil kodukannet tarvis on?

Põhjuseid on erinevaid: näiteks inimesel puudub arvelduskonto, ta elab piirkonnas, kus ei ole pangakontorit või tal on liikumisraskused. Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad hajaasustusega piirkondades ning kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised koju tasuta.

Kuidas tagatakse, et nendel inimestel oleks seni kõik korras, et pensioni hilinemine ei tekitaks probleeme (kulud eluasemele, ravimitele jne)?

Oleme teinud siin koostööd kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega ja teenuseosutaja on ka ise teinud koostööd nii sotsiaaltöötajate, kohaliku omavalitsuse kui ka politsei- ja piirivalveametiga.

Kellel lasub tolle olukorra võtmes vastutus?

Inimestele pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande teenuse toimimise eest vastutab sotsiaalkindlustusamet.

Kuidas tulevikus oleks võimalik sarnaseid olukordi vältida?

Meil on kahju, et selline olukord on tekkinud. Tegeleme hetkel igapäevaselt selle lahendamisega ning suhtleme inimestega, et kõik aadressid ja telefoninumbrid oleksid korrektsed. Lisaks teeme teavitustööd, et inimesed pöörduksid enda kontaktandmete muudatuste puhul meie poole.