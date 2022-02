President Kaljulaidi nõunik Taavi Linnamäe lahkub ametist

"Nüüd on nii, et üsna pea saab otsa minu seekordne seiklus avalikus sektoris," kirjutab Linnamäe.

Mida Linnamäe edasi tegema hakkab? "Keskendun veel suurema hooga sellele, mis on viimastel kuudel mu tööpäevi peamiselt sisustanud. Ehitan enda konsultatsiooniäri, sest on selgunud, et leidub inimesi ja ettevõtteid, kes peavad mu seniseid kogemusi väärtuslikuks. Niisamuti käivitan President Kaljulaidi Fondi, millest loodetavasti kujuneb aastatega üks toimekas mõttekoda, mis ühiskondlikku debatti panustab nii meil kui laiemalt. Ja lisaks löön kaasa veel päris mitmes kodanikualgatuses vabatahtlikuna," kirjutas ta.