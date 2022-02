FSB süüdistab massilistes pommiähvardustes Venemaal Kiievi tudengit

FSB teatas, et kurjategijate eesmärk on olnud olukorra destabiliseerimine Venemaal ja naaberriikides ning raha väljapressimine.

„Venemaa ja välismaa õiguskaitseorganite ühise töö käigus on kindlaks tehtud, et nimetatud kriminaalses tegevuses on osalenud niinimetatud swatting’u internetikogukondade liikmed ning selle organisaatorid ja administraatorid olid Ukraina kodanik Ossiptšuk, Anton, sündinud 2003. aastal, pärit Volõõnia oblastist, õpib Ukraina Rahvuslikus Tehnikaülikoolis ( Kiiev ) informatsioonijulgeoleku teaduskonnas, ja tema kaasosalised,” teatas FSB.

Pommiähvarduste laine algas Venemaal 2019. aasta lõpus ning see on puudutanud kohtuid, kaubanduskeskusi, metroojaamu, lennu- ja raudteeinfrastruktuuri, koole ja raviasutusi. Viimastel kuudel on need sagenenud. Ühtki pommi pole leitud.