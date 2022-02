Möödunud aasta 17. detsembril esitas Venemaa USA-le ja NATO-le suunatud julgeolekuettepanekud ning kutsus Washingtoni kiiresti Venemaa julgeolekuga seotud muresid arutama. Ehkki idanaabri avaldustele reageeriti ühtselt – need nõudmised olid ja jäävad vastuvõetamatuteks – oli ühiseks arusaamaks ka, et vaatamata sellele tuleb alustada diplomaatilise dialoogiga.

Läbirääkimised relva ähvardusel

Läänele esitatud tingimused tähendaksid sisuliselt kogu Ida-Euroopa Vene mõjusfääri jätmist, kus ühe julgeolekugarantiina soovitakse näiteks NATO piiride tagasivõtmist 1997. aastasse, mil praegune idatiib ei olnud veel allianssiga veel liitunud. Ukraina piiridele on aga koondatud enam kui 100 000 Vene sõdurit. Seepärast on Venemaa algatatud dialoogi nimetatud mitmel korral hoopis relva ähvardusel peetavateks läbirääkimisteks, mis võimaliku tulemuslikkuse juba eos kahtluse alla seab.

Ühise laua taha istusid Washingtoni ja Moskva esindajad esimest korda 10. jaanuaril.