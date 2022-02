EKSTREEMNE LIBEDUS | Tallinna abilinnapea Valdimir Svet: eilsel õhtul puistatud killustikku näeb täna juba jääkihi all

Svet tõdes, et tänane päev on viimase nädala kõige hullem.

Abilinna pea sõnas, et pealinlased on munitsipaalpolitsei abitelefonile 14410 edastanud alates hommikust üle 60 libedast tingitud kaebuse. Millised murekohadd enim kõlama on jäänud?

“Kvartalisisestel teedel, kus pole õigeaegselt teostatud lume väljavedu, on tekkinud üpriski sügavad rööpad. Need tekitavad suuri probleeme autojuhtidele, kel on tarvis seal liigelda,” selgitas ta ühe suure murekoha olemust. Svet märkis, et linnatänavate korrashoiu eest vastutavad ettevõtjad on jätnud oma kohustused õigeaegselt täitmata. “Sellele järgnevad sanktsioonid.”