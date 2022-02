Briti välisminister Truss hoiatas Moskvas Lavrovi katastroofiliste tagajärgede eest

„Reaalsus on, et me ei saa ignoreerida 100 000 sõduri koondamist Ukraina piirile ning katseid õõnestada Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Sõda Ukrainas oleks fundamentaalselt katastroof Venemaa ja Ukraina rahva ja Euroopa julgeoleku jaoks,” ütles Truss BBC Newsi vahendusel.

Truss lisas, et NATO on selgeks teinud, et igasugusel sissetungil oleksid „massiivsed tagajärjed ja ränk hind”.

Truss kutsus Lavrovi loobuma külma sõja retoorikast ja astuma diplomaatilisele teele Ukraina kriisi leevendamiseks.

Trussi sõnul saab tugevdada julgeolekut kõigi jaoks, kui Venemaa võtab osa „sisulistest aruteludest”.

„Venemaa võiks arendada oma positsiooni P5 (ÜRO julgeolekunõukogu alalised liikmed – toim) liikmena, loobudes külma sõja retoorikast ja astudes selle asemel sisulisse arutellu NATO-ga Euroopa julgeoleku parandamiseks,” ütles Truss. „Need arutelud peavad austama Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, nagu Venemaa vabatahtlikult allkirjastas 1994. aasta Budapesti memorandumis. Kui neid põhimõtteid austatakse, usun ma, et me suudame tänastel läbirääkimistel edasi liikuda, et tugevdada julgeolekut kõigi jaoks.”

Lavrov ütles, et Suurbritannia ja Venemaa peavad oma suhted normaliseerima, aga see peab toimuma vastastikku lugupidava dialoogi kaudu.

„Mis puutub ideoloogilistesse lähenemistesse, ultimaatumitesse, ähvardustesse, siis see on tee eikuhugi,” ütles Lavrov, lisades, kui Suurbritannia tahab suhteid parandada, tuleb Venemaa vastu, sest „me ei saa olla rahul meie suhete kehva seisuga”.