USA rahvusarhiiv kaebas teadete kohaselt Trumpi dokumentidega ümberkäimise peale: rebis neid puruks ja viis koju

See järgnes mitmele Washington Posti artiklile, milles kirjeldati, kuidas Trump dokumentidega ümber käis, näiteks rebis neid puruks. Ühel juhul, mille kohta on olemas kinnitus, korraldas ametkond 15 kasti dokumentide Trumpi Floridas asuvast Mar-a-Lago kuurordist äratoomise pärast seda, kui Trumpi esindajad olid need seal avastanud ja NARA-t teavitanud, vahendab Associated Press.