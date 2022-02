Politsei turvab täna nii meeleavaldust kui ärasaatmist

Eelmise nädala samasisulisel koosolekul Toompeal osales näiteks ka riigikogu asespiiker Martin Helme, kes kutsus inimesi üles valitsuse korraldustele mitte alluma.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder ütles, et on suhelnud tänagi Stenbocki maja juures toimuva avaliku koosoleku korraldajaga, kes võtab koosolekul toimuva eest vastutuse ja on teinud ka avaliku üleskutse hoiduda konfliktidest.

"Eeldame, et meeleavaldus toimub vaid registreeritud kohas ning see möödub rahumeelselt ja vahejuhtumiteta," avaldas Põder lootust, et meeleavalduse seltskond ei võta peale registreeritud üritust suunda Jaani kiriku poole.

"Politsei on alati valmis suuremate ürituste puhul turvalisuse tagamisele kaasa aitama. Lisaks registreeritud avalikule koosolekule oleme abiks ka täna toimuva Riigikogu liikme Madis Millingu ärasaatmise korraldamisel," selgitas Põder.

Põder teatas esmaspäeval sotsiaalmeedias sotsiaalmeedias levivatest üleskutsetest tulla piirangutevastast meeleavaldust läbi viima Madis Millingu ärasaatmisel.

Neljapäevaseid meeleavaldusi korraldav Varro Vooglaid ütles, et tema selle plaani taga ei ole. "Kes iganes sinna läheb, see lihtsalt määratleb ennast mingisuguse imeliku inimesena. Ja palju õnne neile," ütles ta Delfile.

