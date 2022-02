Soome välisministeerium kinnitas, et EL ja NATO saadavad Lavrovi kirjale ühised vastused

Soome välisministeeriumist kinnitati ka seda, et NATO riigid on ette valmistanud oma vastuse, mis saadetakse NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi nimel. Euroopa Liit ja NATO on vastuseid ka omavahel koordineerinud.

Väljaanne Politico teatas eile, et on näinud Euroopa Liidu vastuse mustandit, milles öeldakse, et Euroopa Liit on valmis jätkama ametlikke läbirääkimisi Venemaaga Vene vägede koondamise asjus Ukraina piirile, ja kutsutakse neid vägesid tagasi tõmbama.