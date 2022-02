Vene akadeemik: end 8 korda vaktsineerida lasknud Žirinovski rikkus oma immuunsuse ära

Zverevi sõnul on sellised eksperimendid oma organismiga väga ohtlikud. Tihe uuesti vaktsineerimine mõjutab immuunsüsteemi, ütles akadeemik väljaandele URA.ru.

„Kui jutt käib vaktsiinist Sputnik, siis seal on juba elus adenoviirus, seal kujuneb samuti immuunsus. Kuidas see kõik töötab? Keegi ei ole selliseid eksperimente inimeste peal läbi viinud. Ma ei soovita kellelgi nii palju kordi end vaktsineerida lasta,” ütles Zverev.

Žirinovski on ise teatanud, et on lasknud end 16 kuu jooksul kaheksa korda vaktsineerida: kaks korda Sputnik V-ga, üks kord Sputnik Lightiga, kaks korda EpiVacCoronaga ja veel kaks korda CoviVaciga.